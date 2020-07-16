Деструктивный характер действий Азербайджана: заявление депутатов Румынии

Председатель группы дружбы с Арменией Парламента Румынии Варужан Восканян и депутат Парламента Румынии Варужан Памбукчян, представляющий Союз армян Румынии, выступили с заявлением, осуждающим действия азербайджанской стороны за последние дни, которое было опубликовано в румынском журнале “Araratonline”. Как передает Арменпресс, в заявлении указывается, что провокационные действия Азербайджана прямо противоречат призыву генерального секретаря ООН объявить глобальное перемирие и демонстрируют воинственный и деструктивный характер действий Азербайджана.

“С 12 июля Азербайджан, начав военную эскалацию на армяно-азербайджанской границе в направлении Тавушской области Армении, нарушает режим прекращения огня. Эти действия Азербайджана были применены не против Нагорного Карабаха (Арцаха), а на армяно-азербайджанской межгосударственной границе, нападение было совершено на армянские вооруженные силы, находящиеся в Армении. Не ограничившись этим, с 13-го и 14-го июля азербайджанские вооруженные силы обстреливают армянские мирные населенные пункты, находящиеся вдали от линии соприкосновения, в том числе город Берд и прилегающие села. Интенсивность применения артиллерии и ударных беспилотников, а также количество использованной пехоты носят беспрецедентный характер. Эти провокационные действия Азербайджана прямо противоречат призыву генерального секретаря ООН о глобальном перемирии в условиях COVID-19 и демонстрируют воинственный и деструктивный характер действий Азербайджана.

Вопреки призыву международного сообщества к сдержанности, Турция вновь проявила крайне агрессивную и предвзятую позицию. Спустя несколько часов после инцидента Турция, своим заявлением, опубликованным МИД Турции, выразила безоговорочную поддержку Азербайджану и озвучила необоснованные обвинения в адрес Армении. Эти реалии свидетельствует о том, что Турция не может играть какой-либо роли в международных усилиях по мирному урегулированию конфликта в регионе, в первую очередь, в рамках переговоров ОБСЕ. Мы, нижеподписавшиеся, строго осуждаем нарушение режима прекращения огня и посягательства на территорию Республики Армения со стороны Азербайджана, а также нападения на армянские населенные пункты и гражданское население”, - говорится в заявлении парламентариев.