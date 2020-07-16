Минобороны Польши сообщило о начале переброски в страну войск США в рамках учений

Вооруженные силы США начали переброску войск в Польшу для проведения учений. Об этом сообщило в четверг министерство национальной обороны республики.

"Начался процесс переброски американских войск в Польшу в рамках учений Emergency Deployment Readiness Exercise ("Готовность к экстренному развертыванию"), - информировало ведомство в Twitter. - Первые подразделения уже прибывают на полигон в Дравске-Поморском".

Как сообщило министерство, в период с 14 июля до 23 августа в страну перебросят американский бронетанковый батальон. Цель маневров - проверка готовности военных США к быстрому реагированию и развертыванию своих сил в любом районе мира, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



Учения Emergency Deployment Readiness Exercise должны были стать одним из элементов масштабных маневров Defender-Europe 20 Plus, но из-за пандемии в планы внесли значительные изменения, а сами учения перенесли на лето. Изначально планировалось провести их в мае с участием нескольких десятков тысяч военнослужащих, в том числе с участием более 20 тыс. солдат и офицеров США.