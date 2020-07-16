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Карты Google перестали отображать Палестину

Карты Google перестали отображать Палестину

Палестина исчезла с карт американской интернет-компании Google, убедились корреспонденты РИА Новости.

При поисковом запросе в картах "Палестина" отображаются соседние государства, названия Палестины на карте нет.

При этом на "Яндекс.Картах" Палестина присутствует,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.


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