Карты Google перестали отображать Палестину

Палестина исчезла с карт американской интернет-компании Google, убедились корреспонденты РИА Новости.

При поисковом запросе в картах "Палестина" отображаются соседние государства, названия Палестины на карте нет.

При этом на "Яндекс.Картах" Палестина присутствует,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.