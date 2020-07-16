В приграничных селах относительное затишье: губернатор Тавуша

Ранним утром возобновились обстрелы со стороны противника приграничных сел Тавушской области. Основной мишенью были села Айгепар, Неркин Кармирахпюр, Чинари, Мовсес, Тавуш и город Берд.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге в Иджеване 16 июля заявил губернатор Тавушской области Айк Чобанян.

“За это время в наших населенных пунктах было повреждено более 10 домов, а также и некоторые инфраструктуры. Особо хочу отметить обстрел детского сада Айгепара, поврежден водопровод на участке Тавуш-Неркин Кармирахпюр, работы по восстановлению которого находятся в процессе”, - сказал Чобанян.

Он подчеркнул, что на данный момент в приграничных селах относительное затишье.