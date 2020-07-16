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Болтон не исключил новой встречи Трампа и Ким Чен Ына

Болтон не исключил новой встречи Трампа и Ким Чен Ына

Экс-советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон не исключает, что "октябрьским сюрпризом" перед выборами президента может стать новая встреча действующего главы государства Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Думаю, что так называемые "октябрьские сюрпризы" весьма возможны. Есть вероятность четвертой встречи с Ким Чен Ыном. Не думаю, что что-то драматическое произойдет в отношении Китая. Так как не думаю, что до президентских выборов будет подписано значимое соглашение по внешней торговле. До президентских выборов еще четыре месяца и еще многое может произойти", - сказал Болтон в интервью японской газете "Никкэй",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.


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