Лоран Вокье осуждает азербайджанскую агрессию, проявляемую в отношении Армении

Председатель французского региона Овернь-Рон-Алп Лоран Вокье распространил заявление по поводу азербайджанской агрессии в отношении Армении. «Арменпресс» представляет заявление Лорана Вокье․

“Наш район имеет тесные связи с армянской общиной. Фактически, треть армянской общины Франции живет в Овернь-Рон-Альп. С 2016 года мы заложили начало очень важным работам по сотрудничеству с Арменией. Это, в частности, отразилось в беспрецедентном вкладе памяти, воспитанники нашей старшей школы должны знать истину о Геноциде армян. В октябре прошлого года я посетил Армению с целью создания совместных связей в сферах экономики, туризма и высшего образования.

Сегодня военные действия, осуществляемые Азербайджаном, являются прямой угрозой миру в Армении и уже причинили много страданий гражданскому населению. Я со всей строгостью осуждаю это, границы Армении признаны на международном уровне. Я решительно призываю французские власти срочно заняться этим вопросом, официально потребовать от Баку положить конец своим военным действиям, во имя нашего исторического союзника Армении, народ которой имеет полное право на мир и безопасность и ради Кавказа, в который не должно быть насилия.

В заключение напомню, что Овернь-Рон-Альп всегда будет одним из первых партнеров Армении и Арцаха. Они могут рассчитывать на нашу полную поддержку в этом испытании”.