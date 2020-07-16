В результате грамотных действий солдат позиции “Бесстрашной” противник был отброшен назад: Оганнисян

После 24-часового спокойствия Вооруженные силы Азербайджана продолжили свои наступательные действия на границе Тавуша.

Как передает «Арменпресс», об этом в ходе брифинга в Иджеване 16 июля заявил начальник командно-штабного факультета Военного университета им. Вазгена Саркисяна, бывший пресс-секретарь МО Арцрун Ованнисян.

“Ночью нападение произошло в направлении позиции “Бесстрашной”, расположенной на границе Тавуша. При поддержке артиллерии 100 военнослужащих подразделений специального назначения ВС Азербайджана попытались напасть на нашу “Бесстрашную” позицию, но в результате грамотной и героической работы наших ребят они были отброшены назад, оставив значительные потери. В это время они потеряли определенную бронетехнику и технику и т.д.”, - сказал Ованнисян.

По словам начальника командно-штабного факультета, утром пресс-служба ВС Азербайджана признала свои потери, но на данный момент пока не уточняется, о скольких военнослужащих идет речь и кто убит.

“После этого Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз попытались отомстить мирным жителям и продолжили обстрел приграничных сел Тавушской области”, - сказал Ованнисян.

Арцрун Ованнисян опроверг сведения азербайджанских СМИ, что их вооруженные силы якобы сбили армянский БПЛА.

“Это официально опровергнуто, это не соответствует действительности”, - добавил Ованнисян.