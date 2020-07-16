Никол Пашинян принимает участие в церемонии похорон погибшего военнослужащего Гаруша Амбарцумяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в военном пантеоне “Ераблур” принял участие в церемонии похорон майора Гаруша Амбарцумяна, погибшего от огня противника на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы. Как передает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице в Facebook.

“В военном пантеоне “Ераблур” проходят похороны майора Гаруша Амбарцумяна, погибшего от огня противника на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Вечная слава всем нашим погибшим героям”, - написал премьер.