Швеция должна способствовать предотвращению кровопролитного армяно- азербайджанского конфликта

Конфликт между Арменией и Азербайджаном уже унес жизни, сейчас мы вновь на пороге войны и должны бороться во имя мира.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал депутат армянского происхождения Парламента Швеции Арин Карапет.

“Недавно азербайджанские военные напали на пограничный пост Армении и выпустили снаряды в направлении населенных пунктов. С обеих сторон была перестрелка, и возникла угроза еще одного кровавого конфликта. События последних дней должны быть осуждены, и обе страны должны вернуться за стол переговоров. Война приведет лишь к человеческим страданиям”, - написал Арин Карапет.

По мнению депутата, Швеция может и должна действовать сейчас и способствовать предотвращению нового кровопролитного конфликта.

“Мы являемся членом Минской группы ОБСЕ, которая была специально создана для посредничества между двумя странами в ходе войны 1990-х годов. Посредством этого мы можем быть конструктивными и призывать к сдержанности.

Мы должны осудить насилие и активно работать над размещением современных технологий контроля вдоль границы. Это дает возможность независимым странам контролировать конфликт в реальном времени и способствует подотчетности. В конце концов, это может привести к решению конфликта политическим путем, а не военным, который считается единственным мирным путем решения вопросов”, - написал депутат парламента Швеции.