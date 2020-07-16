МИД РФ заявил, что сделает все возможное для снижения напряженности между Арменией и Азербайджаном

Россия сделает все возможное, чтобы урегулировать обостренную ситуацию между Арменией и Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью ТАСС сказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

“Могу заверить, что мы сделаем все возможное, покажем лучшие качества российской дипломатии, чтобы не только существующий пограничный конфликт, но и отношения между нашими братскими странами - Арменией и Азербайджаном в целом были урегулированы. У России есть такие возможности, мы неоднократно ими пользовались. Я уверен, что наши возможности будут использованы”, - сказал он.

Министерство обороны Армении заявило, что военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. “После предупреждения с армянской стороны военнослужащие Азербайджана, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, понеся потери, были отброшены армянской стороной”, - сообщила пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян. Позднее она сообщила, что азербайджанская сторона вновь возобновила обстрел, направив его на гражданские объекты.

В ночь на 16 июля около 03:40 Вооруженные силы Армении заметили передвижение противника. Заняв круговую оборону, армянские подразделения предотвратили попытку диверсионного проникновения противника. После горячего боя противник, неся потери, был отброшен назад. В 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать села Айгепар и Мовсес, применяя миномет и гаубицу Д-30.