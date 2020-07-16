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Врач оценил необходимость вакцинации после тяжелой формы COVID-19

Врач оценил необходимость вакцинации после тяжелой формы COVID-19

Переболевшим коронавирусом в тяжёлой форме можно не вакцинироваться, у них хорошие защитные титры антител, сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Да, не знаю, как долго, но можно не вакцинироваться в ближайшее время точно, потому что, как показали уже довольно многочисленные исследования, у них хорошие защитные титры антител к этому вирусу", - ответил Гинцбург на вопрос о том, можно ли людям, переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме, не ставить вакцину,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.


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