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В результате обстрела с азербайджанской стороны повреждены строения села Чинари: ВИДЕО

В результате обстрела с азербайджанской стороны повреждены строения села Чинари: ВИДЕО

В результате обстрела с азербайджанской стороны села Чинари Тавушской области поврежден  один из домов и прилегающая к нему пекарня. Как передает «Арменпресс», видеоматериал о поврежденных строениях появился в интернете.

В видеоматериале жители рассказывают о последствиях артобстрела.

В ночь на 16 июля около 03:40 Вооруженные силы Армении заметили передвижение противника. Заняв круговую оборону, армянские подразделения предотвратили попытку диверсионного проникновения противника. После горячего боя противник, неся потери, был отброшен назад. В 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать села Айгепар и Мовсес, применяя миномет и гаубицу Д-30.


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