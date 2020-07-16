Армения в состоянии уничтожить весь экономический потенциал Азербайджана: Вагаршак Арутюнян

Реальные цели, стратегию Азербайджана раскрывают именно их чиновники, которые различными заявлениями представляют свои амбиции, избегают переговорного процесса, пытаются решить проблему военным путем. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» бывший министр обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян отметил, что подобное содержание мы видим в заявлениях посла Азербайджана в России, президента Азербайджана и других должностных лиц.

“Различные чиновники заявляют, что они пойдут военным путем и что они в состоянии уничтожить всю Армению. Это стратегия Азербайджана - избегать переговорного процесса и решать вопрос военным путем. Азербайджан с военной точки зрения поставил задачу небольшими шагами изменить линию соприкосновения, занять позиции, которые дадут преимущество”, - сказал Вагаршак Арутюнян. Он напомнил слова Ильхама Алиева о том, что они будут ждать тех предусловий, которые позволят начать войну.

По словам Вагаршака Арутюняна, история показывает, что Азербайджан часто неправильно оценивал свои возможности.

“С начала конфликта, Азербайджан всегда неправильно оценивал ситуацию. Всегда полагался на то обстоятельство, что его численность населения и территория - больше. Азербайджан всегда неверно оценивал ситуацию, результатом чего были наши победы. И сейчас он неверно оценивает свои возможности. Военно-политическое равновесие в регионе не в пользу Азербайджана. И если Азербайджан попытается начать войну, то он проиграет. У нас есть такие средства, которые способны уничтожить весь экономический потенциал Азербайджана. Они это очень хорошо представляют”, - добавил Вагаршак Арутюнян.

Бывший министр обороны подчеркнул, что Азербайджан совершает грубое нарушение режима прекращения огня, что позволяет сказать, что он обходит международные документы, международное право для них неприемлемо.

Министерство обороны Армении заявило, что военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. “После предупреждения с армянской стороны военнослужащие Азербайджана, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, понеся потери, были отброшены армянской стороной”, - сообщила пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян. Позднее она сообщила, что азербайджанская сторона вновь возобновила обстрел, направив его на гражданские объекты.

В ночь на 16 июля около 03:40 Вооруженные силы Армении заметили передвижение противника. Заняв круговую оборону, армянские подразделения предотвратили попытку диверсионного проникновения противника. После горячего боя противник, неся потери, был отброшен назад. В 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать села Айгепар и Мовсес, применяя миномет и гаубицу Д-30.