Азербайджан нарушил договоренность о прекращении боевых действий: МИД Армении

Министерство иностранных дел Республики Армения распространило заявление по поводу возобновления Азербайджаном военных действий в направлении Тавушской области. «Арменпресс» представляет заявление МИД Армении:

“Ранним утром 16 июля азербайджанские вооруженные силы при участии боевиков возобновили действия по направлению к государственной границе Армении, на участке сел Мовсес и Айгепар Тавушской области, которые сопровождались применением минометов и пушек. Соответствующим ответом ВС Армении азербайджанские силы были отброшены, неся потери. Не добившись успеха на поле боя, азербайджанские подразделения перешли к обстрелу сел Айгепар и Мовсес, преступным образом обстреливая гражданские инфраструктуры и население.

Примечательно, что эти агрессивные действия происходят после заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сделанного 15 июля, зафиксировавшего установление относительного спокойствия на границах, с нарушением ранее достигнутой договоренности о прекращении боевых действий.

Военно-политическое руководство Азербайджана в результате своей же недальновидной политики оказалось в тупиковой ситуации и сейчас предпринимает авантюристские и не взвешенные шаги, за которые ответит и перед собственным народом”, - говорится в сообщении МИД.

В ночь 16 июля около 03:40 Вооруженные силы Армении заметили передвижение противника. Заняв круговую оборону, армянские подразделения предотвратили попытку диверсионного проникновения противника. После жаркого боя противник, неся потери, был отброшен назад. В 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать села Айгепар и Мовсес, применяя миномет и гаубицу Д-30.