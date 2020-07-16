При крушении самолета-разведчика в Турции погибли семь человек

На востоке Турции потерпел крушение самолет-разведчик, погибли семь сотрудников органов безопасности, передает Anadolu со ссылкой на заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

ЧП произошло в провинции Ван в районе горы Артос на высоте 2,2 тысячи метров,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сойлу добавил, что среди погибших — двое пилотов.