В МЧС Армении поступил сигнал о бомбе, заложенной в “Мегамолл Армения”: эвакуированы 1800 человек
В Национальный центр кризисного управления 16 июля в 11:00 поступил сигнал, что в торговом центре “Мегамолл Армения” заложена бомба. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Ереван, оперативная группа отдела по организации работ по тушению пожаров и спасательных работ, инженерно-саперный отряд коллективного центра сил гражданской обороны Управления гражданской обороны, спасательная группа Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения Управления спасательных сил.
Совместными усилиями спасателей, полиции и сотрудников безопасности были проведены эвакуационные работы (1 800 человек).
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