Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июль

В МЧС Армении поступил сигнал о бомбе, заложенной в “Мегамолл Армения”: эвакуированы 1800 человек

В МЧС Армении поступил сигнал о бомбе, заложенной в “Мегамолл Армения”: эвакуированы 1800 человек

В Национальный центр кризисного управления 16 июля в 11:00 поступил сигнал, что в торговом центре “Мегамолл Армения” заложена бомба. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Ереван, оперативная группа отдела по организации работ по тушению пожаров и спасательных работ, инженерно-саперный отряд коллективного центра сил гражданской обороны Управления гражданской обороны, спасательная группа Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения Управления спасательных сил.

Совместными усилиями спасателей, полиции и сотрудников безопасности были проведены эвакуационные работы (1 800 человек).


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации