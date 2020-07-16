В МЧС Армении поступил сигнал о бомбе, заложенной в “Мегамолл Армения”: эвакуированы 1800 человек

В Национальный центр кризисного управления 16 июля в 11:00 поступил сигнал, что в торговом центре “Мегамолл Армения” заложена бомба. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Ереван, оперативная группа отдела по организации работ по тушению пожаров и спасательных работ, инженерно-саперный отряд коллективного центра сил гражданской обороны Управления гражданской обороны, спасательная группа Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения Управления спасательных сил.

Совместными усилиями спасателей, полиции и сотрудников безопасности были проведены эвакуационные работы (1 800 человек).