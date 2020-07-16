“Кончайте, других вопросов нет?”: Мамедъярова разозлил вопрос относительно критики Алиева

Министра иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров разозлил вопрос азербайджанского СМИ о том, как он относится к критике в его адрес, озвученной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 16 июля.

“Кончайте, других вопросов нет? И как можно спрашивать об этом в данный момент? Звоните Лейле Абдуллаевой (руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана: прим. ред.). Завтра она ответит на ваши вопросы”, - сказал Мамедъяров.

15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании кабинета министров выразил недовольство работой Министерства иностранных дел и министра Эльмара Мамедъярова. Алиев был недоволен, что во время событий на армяно-азербайджанской границе он не мог найти Мамедъярова.