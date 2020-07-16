Два пожара были потушены под огнем противника: спасатели и пожарные находятся в районе Берда
12:01, 16 Июль, 2020
Спасатели и пожарные Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении в эти дни находятся в районе Берда Тавушской области. Об этом на заседании правительства сообщил министр МЧС Феликс Цолакян.
“Под огнем, не всегда удается тушить пожары. Два пожара были потушены под огнем противника”, - представил министр.
Министр сказал, что их боевые расчеты продолжат в Берде дежурство в ежедневном режиме.
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