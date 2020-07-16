Два пожара были потушены под огнем противника: спасатели и пожарные находятся в районе Берда

Спасатели и пожарные Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении в эти дни находятся в районе Берда Тавушской области. Об этом на заседании правительства сообщил министр МЧС Феликс Цолакян.

“Под огнем, не всегда удается тушить пожары. Два пожара были потушены под огнем противника”, - представил министр.

Министр сказал, что их боевые расчеты продолжат в Берде дежурство в ежедневном режиме.