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Два пожара были потушены под огнем противника: спасатели и пожарные находятся в районе Берда

Два пожара были потушены под огнем противника: спасатели и пожарные находятся в районе Берда

Спасатели и пожарные Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении в эти дни находятся в районе Берда Тавушской области. Об этом на заседании правительства сообщил министр МЧС Феликс Цолакян.

“Под огнем, не всегда удается тушить пожары. Два пожара были потушены под огнем противника”, - представил министр.

Министр сказал, что их боевые расчеты продолжат в Берде дежурство в ежедневном режиме.


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