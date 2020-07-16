Два нидерландских депутата направили письмо министру иностранных дел Нидерландов

Два депутата парламента Нидерландов направили письмо министру иностранных дел Королевства Нидерландов, в котором просили дать разъяснения относительно хода, данного сообщениям с армянской стороны об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта, которые приходят уже в течение месяцев, и других вопросов.

Как передает «Арменпресс», депутаты парламента Нидерландов – спикер по внешнеполитическим вопросам партии “Христианско-демократический призыв” Мартижн ван Хелверт и спикер по внешнеполитическим вопросам партии “Христианский союз” Джоэл Фордевинд, направили министру иностранных дел Нидерландов совместное письмо. В письме они ждут разъяснений относительно хода, данного сообщениям с армянской стороны об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта, которые приходят уже в течение месяцев, проведения Азербайджаном учений с нарушениями обязательств ОБСЕ и о деструктивной роли Турции, поощряющей применение силы.

Мартижн ван Хелверт написал на своей странице в Facebook, что вопросы касались насилия между Арменией и Азербайджаном. Депутат отметил, что посольство Армении предупреждало Нидерланды и Евросоюз, что все становится неуправляемым.

Он также задался вопросами: “Подливает ли Турция масло в огонь? Что мы можем сделать, чтобы предотвратить новую войну на окраине Европы?”, - написал Хелверт.