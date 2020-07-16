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Члены правительства минутой молчания почтили память погибших военнослужащих

Члены правительства минутой молчания почтили память погибших военнослужащих

На заседании правительства после доклада об оперативной ситуации члены правительства минутой молчания почтили память военнослужащих, погибших в приграничной зоне Тавуша.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что за последние дни в результате напряженности на армяно-азербайджанской границе погибли 4 армянских военнослужащих и назвал их имена. “Предлагаю минутой молчания почтить память наших жертв”, - сказал премьер.

4 военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на армяно-азербайджанской границе, удостоены государственных наград.

Майор Гаруш Амбарцумян посмертно награжден медалью “За заслуги перед Отечеством” 2-ой степени, капитан Сос Элбакян - медалью “За отвагу”, младшие сержанты Смбат Габриелян и Гриша Матевосян - медалями “За боевую службу”.


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