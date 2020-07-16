Члены правительства минутой молчания почтили память погибших военнослужащих

На заседании правительства после доклада об оперативной ситуации члены правительства минутой молчания почтили память военнослужащих, погибших в приграничной зоне Тавуша.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что за последние дни в результате напряженности на армяно-азербайджанской границе погибли 4 армянских военнослужащих и назвал их имена. “Предлагаю минутой молчания почтить память наших жертв”, - сказал премьер.

4 военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на армяно-азербайджанской границе, удостоены государственных наград.

Майор Гаруш Амбарцумян посмертно награжден медалью “За заслуги перед Отечеством” 2-ой степени, капитан Сос Элбакян - медалью “За отвагу”, младшие сержанты Смбат Габриелян и Гриша Матевосян - медалями “За боевую службу”.