Мишень Азербайджана - мирные населенные пункты: обстрелян детский сад Айгепара
11:39, 16 Июль, 2020
В ночь на 16 июля азербайджанские ВС обстреляли армянские мирные населенные пункты, в частности, село Айгепар Тавушской области. Как передает «Арменпресс», в результате обстрела повреждено здание детского сада общины Айгепар.
Азербайджанские подразделения 16 июля в 05: 20 начали обстрел сел Айгепар и Мовсес, применяя минометы и гаубицу Д-30.
До этого, в ночь на 16 июля, около 03:40, ВС Армении заметили передвижение противника. Перейдя в круговую оборону, армянские подразделения предотвратили попытку диверсионного проникновения противника.
После жаркого боя противник, неся потери, был отброшен назад.
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