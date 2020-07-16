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Мишень Азербайджана - мирные населенные пункты: обстрелян детский сад Айгепара

Мишень Азербайджана - мирные населенные пункты: обстрелян детский сад Айгепара

В ночь на 16 июля азербайджанские ВС обстреляли армянские мирные населенные пункты, в частности, село Айгепар Тавушской области. Как передает «Арменпресс», в результате обстрела повреждено здание детского сада общины Айгепар.

Азербайджанские подразделения 16 июля в 05: 20 начали обстрел сел Айгепар и Мовсес, применяя минометы и гаубицу Д-30.

До этого, в ночь на 16 июля, около 03:40, ВС Армении заметили передвижение противника. Перейдя в круговую оборону, армянские подразделения предотвратили попытку диверсионного проникновения противника.

После жаркого боя противник, неся потери, был отброшен назад.

 

 


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