В попытке диверсионного проникновения участвовали более 100 военнослужащих Азербайджана

Премьер-министр Никол Пашинян в начале заседания правительства упомянул о попытке диверсионного проникновения, совершенного сегодня около 03:40, в которой участвовало более 100 военнослужащих спецподразделений Вооруженных сил Азербайджана. Оно было совершено с целью захвата пограничной позиции “Бесстрашная” Тавушской области Армении.

“Позиция находится в направлении сел Мовсес и Айгепар Тавушской области, и события последних дней развиваются именно вокруг этой позиции. Военнослужащие Армянской армии заметили движение противника и, перейдя к круговой обороне, предотвратили попытку диверсионного проникновения. После жаркого боя противник был отброшен назад, по предварительным данным, неся потери, теряя технику. Азербайджанские подразделения в 05:20 начали обстреливать села Айгепар и Мовсес, применяя минометы и гаубицу Д-30. В то же время были предприняты атаки и на другие позиции. ВС Армении все атаки уверенно предотвратили и взяли ситуацию под полный контроль. Хочу подчеркнуть, что с нашей стороны погибших и раненых нет ни среди военных, ни среди гражданского населения”, - сказал премьер.

Никол Пашинян отметил, что с воскресенья азербайджанская сторона начала обстрел сел Мовсес, Айгепар, Чинари, Неркин Кармирахпюр, в результате чего повреждены гражданские инфраструктуры, жилые дома. “Я уже поручил изучить ущерб, нанесенный за последние дни, и дать оценку”, - добавил глава правительства.