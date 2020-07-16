В Армении подтверждено 554 новых случая COVID-19: выздоровели 583 человека, скончались 15

В Армении по положению на 16 июля подтверждено 33 559 случаев COVID-19, из которых 21 931 - вылечились. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 832 пациента. Всего было проведено 141 410 тестов.

Выявлено 554 новых случаев заражения, 583 пациента выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 607 летальных исходов (увеличились на 15).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 84, 86, 74, 83, 88, 87, 78 лет и женщины 74, 72, 70, 81, 60, 88, 65 и 63 лет. Кроме 63-летней женщины все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июля 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 13 июля до 17:00 12 августа 2020 года включительно.

Анна Григорян