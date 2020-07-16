Власти Азербайджана оказались в тупиковой ситуации: Вагаршак Арутюнян

Последние развития на армяно-азербайджанской границе, политические процессы, протекающие внутри Азербайджана, показывают, что власти президента Азербайджана Ильхама Алиева оказались в тупиковой ситуации. Об этом на пресс-конференции в зале «Арменпресс» сказал экс-министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

“С 2012 - 2013 годов по сей день власти Азербайджана потратили на армию более 20 млрд долларов. Ситуация обществу представляется следующим образом: вы живете плохо, но мы же решаем проблему, связанную с Карабахом. Но наступает время, когда выясняется, что эта армия не в состоянии решить какую-либо проблему. С другой стороны, мы видим и внутриполитическую борьбу. В итоге сложилась ситуация, которую мы сейчас имеем, они не хотят идти на переговоры, они выбирают военный путь, который не принимают все международные структуры, множество государств. Я предполагаю, что это приведет к серьезным переменам внутри Азербайджана”, - сказал Вагаршак Арутюнян.

Министерство обороны Армении сообщило, что военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. “После предупреждения с армянской стороны военнослужащие Азербайджана, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, понеся потери, были отброшены армянской стороной”, - сообщила пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян. Позднее она сообщила, что азербайджанская сторона вновь возобновила обстрел, направив его на гражданские объекты.

В ночь 16 июля около 03:40 Вооруженные силы Армении заметили передвижение противника. Заняв круговую оборону, армянские подразделения предотвратили попытку диверсионного проникновения противника. После горячего боя противник, неся потери, был отброшен назад. В 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать села Айгепар и Мовсес, применяя миномет и гаубицу Д-30. Обстрел продолжается и в данное время. Это первое грубое нарушение хрупкого перемирия, установившегося 15 июля в 00:15.