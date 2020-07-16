Бои ослабли, с армянской стороны жертв нет: Арцрун Ованнисян

Бои, которые велись в результате действий Азербайджана, спровоцированных на армяно-азербайджанской границе, ослабли, с армянской стороны жертв нет. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник командно-штабного факультета Военного университета им. Вазгена Саркисяна МО Армении, бывший пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян. “Бои на данный момент ослабли. У нас нет жертв, у противника по всей вероятности они есть”, - написал Арцрун Ованнисян.

В ночь 16 июля около 03:40 Вооруженные силы Армении заметили передвижение противника. Заняв круговую оборону, армянские подразделения предотвратили попытку диверсионного проникновения противника. После горячего боя противник, неся потери, был отброшен назад. В 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать села Айгепар и Мовсес, применяя миномет и гаубицу Д-30. Обстрел продолжается и в данное время. Это первое грубое нарушение хрупкого перемирия, установившегося 15 июля в 00:15.