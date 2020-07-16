В Аргентине выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

Аргентинские медики за сутки выявили 4 250 случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения южноамериканской республики.

Общее число заразившихся достигло 111 160. Больше всего новых случаев зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес - 2 734. За ней следует столица с 1 220 случаями. Ранее число новых заражений за сутки в Аргентине не превышало 3,6 тыс.

За сутки была подтверждена смерть 82 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 2 050. Выздоровели 47 298 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. С 20 марта в Аргентине был введен общий карантин. 4 июня президент Альберто Фернандес сообщил об отмене режима обязательной социальной изоляции в большинстве регионов. В провинции Буэнос-Айрес и столице строгий карантин продлен как минимум до 17 июля.