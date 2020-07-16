“Стартовала инициатива “Программа улучшения бизнес-среды Армении”

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян и директор армянской миссии USAID Дебора Гризер посредством видеосообщения объявили о начале “Программы по улучшению бизнес среды Армении”. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве экономики Армении.

Приветствуя старт проекта, министр Хачатрян отметил: “Хочу подчеркнуть, что это сотрудничество как в прошлом, так и в настоящем крайне эффективно, в частности, в сферах сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, туризма, осуществленные программы адресны и гибки. Мы очень рады, что у Вас есть возможность переоформить рамки Вашего содействия, чтобы точнее соответствовать Вашим действиям в контексте проблем, обусловленных нашими потребностями, поскольку ситуация в экономике меняется день ото дня. Объединив наши усилия, мы сможем обсудить существующие в частном секторе проблемы и найти соответствующие им оперативные решения”.

Было отмечено, что целью “Программы улучшения бизнес-среды Армении” является улучшение необходимой среды для торговли, инвестиций и стимулирование экономической конкуренции, что будет способствовать более инклюзивному и стабильному экономическому росту, сделает Армению более самодостаточной и экономически безопасной.

“USAID рада объявить о старте “Программы по улучшению бизнес-среды Армении”. Этот проект даст нам возможность продолжать содействовать Армении, для того, чтобы иметь стабильную экономику благодаря более благоприятной бизнес-среде. Мы с нетерпением ждем нашего успешного сотрудничества с Министерством экономики Армении в рамках этой программы, в дальнейшем вовлекая правительство, частный сектор и другие заинтересованные лица с помощью таких платформ, которые предоставляют надлежащее информирование о законодательных инициативах и создают каналы эффективного сотрудничества государства и частного сектора”, - сказала в ходе виртуальной встречи директор армянской миссии АМР США Дебора Гризер.

Основываясь на прогрессе, обусловленном бархатной революцией, и повестке экономических реформ правительства, инициатива будет способствовать осуществлению таких изменений в направлении улучшения бизнес среды, которые будут стимулировать конкурентоспособность частного сектора на международной арене, улучшат внутреннюю конкуренцию, расширят и будут способствовать торговле. Участники встречи отметили, что в рамках этой инициативы будут содействовать реализации программы правительства Армении и способствовать расширению экономических возможностей частного сектора.

Длительность программы - два года. ЕЕ будет осуществлять подрядчик USAID Группа международного развития. USAID поможет правительству Армении принимать решения по программам восстановления экономики на основе фактических данных.

Участники встречи обсудили дальнейшие шаги по реализации программы, детали для целевых групп и договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках “Программы улучшения бизнес-среды Армении”.