Фракции НС Арцаха осудили действия Азербайджана на армяно-азербайджанской границе

Фракции Национального собрания Республики Арцах распространили заявление, в котором осудили боевые действия, провоцируемые Азербайджаном в последние дни на армяно-азербайджанской границе. «Арменпресс» представляет заявление фракций Национального собрания Республики Арцах․

“Фракции Национального собрания Республики Арцах строго осуждают боевые действия, провоцируемые Азербайджаном в последние дни на армяно-азербайджанской границе в направлении Тавушской области Армении, которые уже привели к человеческим жертвам.

Превращая армянские поселения в мишень, военно-политическое руководство Азербайджана втягивает свой народ в еще одну авантюру, которая для него чревата катастрофическими последствиями.

Оставаясь верными принципу соблюдения режима прекращения огня и решения азербайджано-карабахского конфликта лишь переговорным путем, мы одновременно предупреждаем, что любое посягательство на государственные границы Армении и Арцаха получит адекватный ответ.

Заявляем, что в условиях распространения пандемии, когда весь мир объединил усилия для преодоления тяжелого мирового экономического кризиса, такое агрессивное поведение Азербайджана и его военного гаранта Турции опасно как для Армении и Арцаха, так и для всего региона.

Призываем Минскую группу ОБСЕ решительно осудить подобное поведение Азербайджана и применить все необходимые механизмы для предотвращения дальнейшего обострения ситуации и поддержания стабильности и мира в регионе”.

Фракция “Свободная Родина-ГОА”

Фракция “Единая Родина”

Фракция Арцаха “Справедливость”

Фракция “Армянская революционная федерация”

Фракция “Демократическая партия Арцаха”.