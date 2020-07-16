Фракции НС Арцаха осудили действия Азербайджана на армяно-азербайджанской границе
Фракции Национального собрания Республики Арцах распространили заявление, в котором осудили боевые действия, провоцируемые Азербайджаном в последние дни на армяно-азербайджанской границе. «Арменпресс» представляет заявление фракций Национального собрания Республики Арцах․
“Фракции Национального собрания Республики Арцах строго осуждают боевые действия, провоцируемые Азербайджаном в последние дни на армяно-азербайджанской границе в направлении Тавушской области Армении, которые уже привели к человеческим жертвам.
Превращая армянские поселения в мишень, военно-политическое руководство Азербайджана втягивает свой народ в еще одну авантюру, которая для него чревата катастрофическими последствиями.
Оставаясь верными принципу соблюдения режима прекращения огня и решения азербайджано-карабахского конфликта лишь переговорным путем, мы одновременно предупреждаем, что любое посягательство на государственные границы Армении и Арцаха получит адекватный ответ.
Заявляем, что в условиях распространения пандемии, когда весь мир объединил усилия для преодоления тяжелого мирового экономического кризиса, такое агрессивное поведение Азербайджана и его военного гаранта Турции опасно как для Армении и Арцаха, так и для всего региона.
Призываем Минскую группу ОБСЕ решительно осудить подобное поведение Азербайджана и применить все необходимые механизмы для предотвращения дальнейшего обострения ситуации и поддержания стабильности и мира в регионе”.
Фракция “Свободная Родина-ГОА”
Фракция “Единая Родина”
Фракция Арцаха “Справедливость”
Фракция “Армянская революционная федерация”
Фракция “Демократическая партия Арцаха”.
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