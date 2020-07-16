Пожарные-спасатели потушили пожары на травяных участках

В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 15 июля поступило 20 сообщений о пожарах, охватывающих около 200 кв/м и более. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване: в административном районе Канакер-Зейтун - 500 кв/м, в административном районе Аван - 3 га, 2 000 кв/м, в административном районе Нор Норк - 1 000 кв/м, в административном районе Шенгавит - 3 000 кв/м, в административном районе Малатия-Себастия - 5 га;

В городе Аштарак Арагацотнской области - 1 500 кв/м, 200 кв / м;

В Араратской области: в городе Масис - 7 га, 6 га, 4 га, в городе Веди-1 га, в селе Востан - 300 кв м, в городе Арташат - 5 га, в городе Арарат - 2 га;

В городе Эчмиадзин Армавирской области - 200 кв/м, в селе Цахкунк - 4 000 кв/м;

В городе Егвард Котайкской области - 1 га, 5 000 кв/м, в городе Абовян - 3 000 кв/ м.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.