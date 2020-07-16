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Дороги на территории Армении проходимы: автотрасса Одзун-Туманян временно будет закрыта

Дороги на территории Армении проходимы: автотрасса Одзун-Туманян временно будет закрыта

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщает, все автодороги на территории республики проходимы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

С 09: 00 14 июля до 19։00 20 июля с целью проведения  взрывных работ на 11-м километре участка дороги Одзун-Туманян, этот участок временно будет закрыт.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС России, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.


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