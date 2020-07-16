Азербайджан имеет много погибших и раненых: Давид Тоноян связался с Анджеем Каспршиком

Министр обороны Армении Давид Тоноян связался с личным представителем Действующего председателя ОБСЕ, послом Анджеем Каспршиком. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян․

“Давид Тоноян представил ситуацию, сложившуюся на государственной границе Армении с 03:40, отметив, что азербайджанская сторона имеет много погибших и раненых.

Министр обороны сообщил, что посягательства азербайджанской стороны на границы Армении с использованием всех имеющихся сил и средств, проваливаются”, - написала Шушан Степанян.

Ночью около 03:40 Вооруженные силы Армении заметили передвижение противника. Заняв круговую оборону, армянские подразделения предотвратили попытку диверсионного проникновения противника. После горячего боя противник, неся потери, был отброшен назад. В 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать села Айгепар и Мовсес, применяя миномет и гаубицу Д-30.