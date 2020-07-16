Цены на цветные металлы - 15-07-20

ЛОНДОН, 16 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 15 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.56% и составила 1686.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.41% и составила 6510.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.88% и составила 1853.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.23% и составила 13555.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.19% и составила 17310.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.63% и составила 2209.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.71% и составила 15653.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 28500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.