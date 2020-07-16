Европейские индексы выросли - 15-07-20

МОСКВА, 16 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.84% и составил 12930.98 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.03% и составил 5108.98 пункта, британский FTSE вырос на 1.83% и составил 6292.65 пункта, а российский RTSI вырос на 0.20% и составил 1219.26 пункта.