ВС Армении пресекли попытку диверсионного проникновения противника

Ночью около 03:40 Вооруженные силы Армении заметили передвижение противника. Заняв круговую оборону, армянские подразделения предотвратили попытку диверсионного проникновения противника. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

“После горячего боя противник, неся потери, был отброшен назад.

В 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать села Айгепар и Мовсес, применяя миномет и гаубицу Д-30. Обстрел продолжается и в настоящее время.

Подразделения ВС Армении нейтрализуют провокации азербайджанских вооруженных сил.

Это первое грубое нарушение хрупкого перемирия, установившегося вчера с 00:15” - написала Шушан Степанян.