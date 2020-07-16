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ВС Армении пресекли попытку диверсионного проникновения противника

ВС Армении пресекли попытку диверсионного проникновения противника

Ночью около 03:40 Вооруженные силы Армении заметили передвижение противника. Заняв круговую оборону, армянские подразделения предотвратили попытку диверсионного проникновения противника. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

“После горячего боя противник, неся потери, был отброшен назад.

В 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать села Айгепар и Мовсес, применяя миномет и гаубицу Д-30. Обстрел продолжается и в настоящее время.

Подразделения ВС Армении нейтрализуют провокации азербайджанских вооруженных сил.

Это первое грубое нарушение хрупкого перемирия, установившегося вчера с 00:15” - написала Шушан Степанян.


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