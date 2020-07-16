Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

В ряде европейских чемпионатов сегодня состоятся матчи очередных туров.

Как передает «Арменпресс», в борьбу вступят команды Англии, Испании, Италии и России

Англия. Премьер лига:

“Эвертон” - “Астон Вилла” - 21:00

“Лестер” - “Шеффилд Юнайтед” - 21:00

“Кристал Пэлас” - “Манчестер Юнайтед” - 23:15

“Саутгемптон” - “Брайтон” - 23:15

Италия. Серия “А”:

“Торино” - “Генуя” - 21:30

“СПАЛ” - “Интер” - 23:45

Россия. Премьер лига:

“Рубин” - “Ростов” - 19:00

“Уфа” - “Динамо” - 19:00

“Локомотив” – ЦСКА - 21:00

“Тамбов” - “Сочи” - 21:30

Испания. Ла Лига:

“Эльбар” - “Вальядолид” - 20:30

“Атлетик” - “Леганес” - 23:00

“Барселона” - “Осасуна” - 23:00

“Бетис” - “Алавес” - 23:00

“Сельта” - “Леванте” - 23:00

“Хетафе” - “Атлетик” - 23:00

“Мальорка” - “Гранада” - 23:00

“Реал” - “Вильяреал” - 23:00

“Реал Сосьедад” - “Севилья” - 23:00

“Валенсия” - “Эспаниол” - 23:00