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Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

В ряде европейских чемпионатов сегодня состоятся матчи очередных туров.

Как передает «Арменпресс», в борьбу вступят команды Англии, Испании, Италии и России

Англия. Премьер лига:

“Эвертон” - “Астон Вилла” - 21:00

“Лестер” -  “Шеффилд Юнайтед” - 21:00

“Кристал Пэлас” -  “Манчестер Юнайтед- 23:15

Саутгемптон - Брайтон - 23:15

Италия. Серия “А”:

“Торино” - “Генуя” - 21:30

СПАЛ” - Интер- 23:45

Россия. Премьер лига:

“Рубин” - “Ростов” - 19:00

“Уфа - “Динамо” - 19:00

“Локомотив” – ЦСКА - 21:00

Тамбов - “Сочи” - 21:30

Испания. Ла Лига:

“Эльбар” -  “Вальядолид” - 20:30

“Атлетик - “Леганес” - 23:00

“Барселона - “Осасуна” - 23:00

Бетис - “Алавес” - 23:00

“Сельта - “Леванте” - 23:00

Хетафе - “Атлетик” - 23:00

“Мальорка - “Гранада” - 23:00

“Реал” -  “Вильяреал- 23:00

“Реал Сосьедад” - “Севилья” - 23:00

“Валенсия - “Эспаниол” - 23:00


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