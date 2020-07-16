Какие футбольные матчи ожидаются сегодня
В ряде европейских чемпионатов сегодня состоятся матчи очередных туров.
Как передает «Арменпресс», в борьбу вступят команды Англии, Испании, Италии и России
Англия. Премьер лига:
“Эвертон” - “Астон Вилла” - 21:00
“Лестер” - “Шеффилд Юнайтед” - 21:00
“Кристал Пэлас” - “Манчестер Юнайтед” - 23:15
“Саутгемптон” - “Брайтон” - 23:15
Италия. Серия “А”:
“Торино” - “Генуя” - 21:30
“СПАЛ” - “Интер” - 23:45
Россия. Премьер лига:
“Рубин” - “Ростов” - 19:00
“Уфа” - “Динамо” - 19:00
“Локомотив” – ЦСКА - 21:00
“Тамбов” - “Сочи” - 21:30
Испания. Ла Лига:
“Эльбар” - “Вальядолид” - 20:30
“Атлетик” - “Леганес” - 23:00
“Барселона” - “Осасуна” - 23:00
“Бетис” - “Алавес” - 23:00
“Сельта” - “Леванте” - 23:00
“Хетафе” - “Атлетик” - 23:00
“Мальорка” - “Гранада” - 23:00
“Реал” - “Вильяреал” - 23:00
“Реал Сосьедад” - “Севилья” - 23:00
“Валенсия” - “Эспаниол” - 23:00
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