“Ювентус” - “Сассуоло”: ничья. И другие результаты

В рамках 33-го тура чемпионата Италии по футболу состоялся ряд матчей.

Как передает «Арменпресс», лидер турнирной таблицы Серии “А” “Ювентус” на своем поле принимал “Сассуоло”. Игра завершилась ничьей: 3:3.

“Лече” дома уступил “Фиорентине” со счетом 1:3. В матче “Удинезе” - “Лацио” счет так и не был открыт.

После этого тура “Ювентус” с 77 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу. На втором месте “Аталанта” с 70 очками, тройку замыкает “Лацио”. “Рома” на 5-м месте.

До конца чемпионата Италии осталось 5 туров.

Подготовила Варвара Айрапетян