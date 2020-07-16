“Арсенал” в Лондоне одержал победу над “Ливерпулем”

В рамках 36-го тура чемпионата Англии “Арсенал” в Лондоне принял уже ставшего чемпионом “Ливерпуля”.

Как передает «Арменпресс», “оружейникам” благодаря двум голам Ляказетта и Нельсона удалось добиться преимущества. Гол “Ливерпуля” забил Мане. Итог игры “Арсенал” - “Ливерпуль”: 2:1.

После этой победы “Арсенал” в турнирной таблице занимает 9-е место.

Напомним, что “Ливерпуль” до завершения чемпионата стал чемпионом Англии, после 30-летнего перерыва он вновь завоевал этот почетный титул.

Подготовила Варвара Айрапетян