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Гаро Пайлан о статусе собора Святой Софии в Стамбуле

Гаро Пайлан о статусе собора Святой Софии в Стамбуле

Депутат турецкого парламента армянского происхождения Гаро Пайлан коснулся решения вернуть собору Святой Софии в Стамбуле статус мечети. Как сообщает Арменпресс, Пайлан написал на своей странице в Facebook:

«Печальный день для христиан и всех тех, кто верит в плюралистическую Турцию. Решение вернуть собору Святой Софии статус мечети усложнит здесь жизнь христианам и мусульманам в Европе. Святая София была символом нашей богатой истории. Его купол был достаточно большим для всех».

Государственный совет Турции - высший суд по административным делам - в пятницу отменил решение правительства от 1934 года, которое дало собору Святой Софии в Стамбуле статус музея. Таким образом, отмечает издание, это судебное постановление открывает путь к превращению этого музейного памятника в мечеть.


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