COVID-19. В России более 713 тыс инфицированных: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 12 млн 428 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 558 тыс. Излечились 7 млн 250 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 3 млн 220 тыс 995 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 135 тыс 838. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 1 млн 762 тыс 263. Число смертей составляет 69 тыс 316. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 798 тыс 152. Скончались 21 тыс 656 больных.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 713 тыс 936. За последние сутки здесь зарегистрировано 6 тыс 635 новых случаев. Число летальных исходов – 11 тыс 017.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 316 тыс 448, смертей – 11 тыс 314. На следующем месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 306 тыс 216 случаев, смертей - 6 тыс 682.

В Испании число подтвержденных случаев – 300 тыс 136. Число смертности в Испании составило 28 тыс 401. В Великобритании число инфицированных достигло 287 тыс 621, умерших – 44 тыс 602. Затем следует Мексика, где количество подтвержденных случаев достигло 282 тыс 283, смертей - 33 тыс 526. Десятку замыкает Иран, где 252 тыс 720 подтвержденный случай и 12 тыс 447 случаев смерти.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 23 месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 4, достигнув 83 тыс 585, вылечились 78 тыс 609 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 973, с начала заражения здесь скончались 15 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 226 тыс 486 подтвержденных случаев. В Катаре 102 тыс 630 подтвержденных случаев, смертность - 146. Число заразившихся в Египте достигло 79 тыс 254, здесь зарегистрировано 3 617 случаев смерти. В ОАЭ - 53 тыс 577 случаев, здесь скончались 328 человек.

В Ливане зарегистрировано 2 011 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 36. Число заразившихся в Сирии достигло 394. Скончались 16 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 215.