Число случаев COVID-19 в мире превысило 12 миллионов
21:00, 10 Июль, 2020
Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 12 миллионов, свыше 551 тысячи человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по данным организации, количество заражений во всем мире достигло 12 102 328, скончались 551 046 пациентов с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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