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Число случаев COVID-19 в мире превысило 12 миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило 12 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 12 миллионов, свыше 551 тысячи человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по данным организации, количество заражений во всем мире достигло 12 102 328, скончались 551 046 пациентов с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.


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