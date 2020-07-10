Создана правительственная похоронная комиссия по случаю кончины Карена Варданяна
Премьер-министр Никол Пашинян подписал указ о создании похоронной комиссии по случаю кончины председателя Союз компаний передовых технологий Карена Варданяна. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на e-gov.am, утвержден также состав комиссии:
А.Аршакян - министр высокотехнологической промышленности Республики Армения (председатель),
К.Брутян - первый заместитель министра финансов Республики Армения,
В.Тертерян - заместитель министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения,
A.Смбатян - заместитель министра здравоохранения Республики Армения,
Т. Вирабян - заместитель мэра Еревана,
В. Мовсисян - заместитель начальника полиции Республики Армения,
Епископ Овнан Акопян - представитель Первопрестольного Святого Эчмиадзина,
A.Искандарян - директор общинной некоммерческой организации «Специальное обслуживание населения»,
С․Варданян - член семьи К.Варданяна.
Напомним, что К.Варданян скончался 10 июля в возрасте 56 лет.
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