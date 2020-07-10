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Комитет Палаты представителей США поддерживает финансирование программы разминирования в Арцахе

Комитет Палаты представителей США поддерживает финансирование программы разминирования в Арцахе

Ключевой комитет Палаты представителей США утвердил документ, призывающий продолжать финансирование осуществляемой USAID программы гуманитарного разминирования в Арцахе в рамках законопроекта о помощи иностранным государствам на 2021 финансовый год. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ANCA.

Таким образом, комитет предложил предоставить финансирование в соответствии с предыдущими годами для Программы USAID по гуманитарному разминированию. Программа разминирования, финансируемая USAID, реализуется в Арцахе, где HALO Trust успешно обезвредила более 61 тыс мин и разминировала около 62 тыс акров земли, обеспечив более безопасное будущее для более 80 процентов населения Арцаха.

Законопроект о внешней помощи и прилагаемый к нему доклад были приняты 21 голосом из 29 возможных “за”  в Комитете по ассигнованиям, и ожидается, что он вскоре будет обсужден на пленарном заседании Палаты представителей. Комитет по ассигнованиям Сената рассмотрит свой вариант законопроекта об иностранной помощи на следующей неделе.


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