После выборов Арцах демонстрирует пример единства: президент Армении

После встреч в Арцахе президент Армении Армен Саркисян пообщался с журналистами. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

«Уважаемые граждане Республики Арцах, мои дорогие соотечественники, прежде всего я хотел бы напомнить вам, что эпидемия коронавируса и в Армении, и в Арцахе все еще находится на высоком уровне, и я призываю каждого из вас соблюдать все возможные условия для сохранения здоровья», - сказал президент Республики Армения.

Президент Саркисян отметил, что это его первый визит в Арцах после президентских и парламентских выборов. «Я встречался с новыми лидерами Республики Арцах в Ереване, но сегодня я здесь, чтобы поздравить новоизбранного президента и, в то же время, армян Арцаха, всех граждан Республики Арцах с проведенными на очень высоком уровне парламентскими и президентскими выборами, а также тех, кто участвовал, но не победил на выборах, однако своим участием показали, что Арцах является демократической и свободной страной и может проводить выборы на самом высоком уровне».

Президент Саркисян посчитал встречи в Степанакерте очень полезными, отметив, что в центре дискуссий была идея единства. «После выборов Арцах демонстрирует пример единства в том смысле, что различные политические силы объединились в одном правительстве и будут служить своей родине, нашей родине, Республике Арцах, - подчеркнул Армен Саркисян. - Мы говорили о разных направлениях развития. Я думаю, что у Арцаха есть один выбор на будущее, и этот выбор - быть и оставаться сильным государством. У арцахской проблемы нет другого решения, кроме могущественного Арцаха, а у мощного Арцаха есть четыре главных столпа.

Во-первых, это патриотизм и воля армян Арцаха, что подразумевает патриотизм и преданность всех армян - Республики Армения и диаспоры, Арцаху и справедливому делу Арцаха.

Вторым столпом, думаю, является армия. У Арцаха была и остается победоносная армия, и мы должны сделать все, чтобы эта армия оставалась одним из главных столпов.

Третий столп - экономика Арцаха. Сильный Арцах должен иметь сильную экономику, а ядро этой экономики - сельское хозяйство. Мы провели детальное и практическое обсуждение с президентом Арцаха о том, как президент Республики Армения и его партнеры могут быть полезными и помочь Арцаху в развитии экономики страны.

Четвертый столп - демография. Арцах - это государство, где может быть в 2-3 раза больше населения, следовательно, с в несколько раз большей экономикой, следовательно, с еще большей армией».

Президент Саркисян посчитал визит в Арцах очень эффективным, отметив. «Я хочу, чтобы вы были уверены, что президент, премьер-министр, правительство Армении, мы все рядом с Арцахом, и мы должны сделать все возможное, чтобы Республика Арцах продолжала развиваться как свободная, демократическая, мощная страна».