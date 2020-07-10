Министр высокотехнологической промышленности Армении принял посла США 

Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян принял посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, приветствуя посла, министр коснулся вызванных эпидемией Covid-19 вызовов в Армении и Соединенных Штатах, выразив надежду, что совместными усилиями удастся преодолеть сложившуюся ситуацию. Аршакян представил процесс реализации программ государственной поддержки, направленных на смягчение экономических последствий эпидемии в Армении.

Посол Линн Трейси отметила, что Армения продолжает обрисовывать свое будущее в сфере высоких технологий, и в этом контексте очень важна эта возможность обменяться мнениями с министром Аршакяном об инициативах, которые помогут Соединенным Штатам и Армении быть в авангарде инноваций и добиться большего экономического роста теми путями, которые созвучны общим ценностям и соответствуют интересам национальной безопасности.

Говоря о пандемии, посол отметила, что, хотя процессы в мире замедлились, а активные инвестиции значительно сократились, Соединенные Штаты по-прежнему заинтересованы в инвестициях в Армению.

Акоп Аршакян отметил, что Силиконовая долина является одним из основных направлений сотрудничества высокотехнологичной отрасли Армении, и в рамках реализуемого министерством проекта «Виртуальный мост» будет обеспечен визит 45 участников в Силиконовую долину, чтобы привлечь инвестиции и получить практический опыт в университете Дрейпера.

Линн Трейси высоко оценила тот факт, что Армения в основном связывает свой прогресс в области высоких технологий со знаниями и образованием, подчеркнув важность развития возможностей для привлечения экспертов.

В ходе встречи были также затронуты процессы оценки рисков и управления ими, связанных с кибербезопасностью и новейшим покрытием 5G, а также вопросы, касающиеся выхода американских компаний PayPal, Youtube и Google на армянский рынок для создания более комфортных условий для армянского бизнеса.

Стороны высоко оценили работу, проводимую в области технологической промышленности, и достигли договоренностей о возможных направлениях сотрудничества и графике дальнейших обсуждений.