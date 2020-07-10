Армен Саркисян встретился с Бако Саакяном
18:28, 10 Июль, 2020
Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Республике Арцах, встретился с бывшим президентом Арцаха Бако Саакяном. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
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