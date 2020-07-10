Армен Саркисян встретился с Бако Саакяном

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Республике Арцах, встретился с бывшим президентом Арцаха Бако Саакяном. Об этом сообщили

Арменпресс

в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.