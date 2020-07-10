Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июль

Армен Саркисян встретился с Бако Саакяном

Армен Саркисян встретился с Бако Саакяном
Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Республике Арцах, встретился с бывшим президентом Арцаха Бако Саакяном. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации