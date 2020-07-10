Армен Арутюнян освобожден с должности заместителя генерального прокурора Республики Армения
18:11, 10 Июль, 2020
Заместитель генерального прокурора Армении, государственный советник юстиции второго класса Армен Арутюнян освобожден с должности по собственному заявлению. Об этом в беседе с Арменпресс сказала начальник управления общественных связей генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.
«Армен Арутюнян освобожден с должности в связи с выходом на пенсию и согласно своему собственному заявлению», - сказала Хачатрян.
Армен Арутюнян занимал должность заместителя генерального прокурора Республики Армения с 13 января 2015 года.
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