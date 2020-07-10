Армен Арутюнян освобожден с должности заместителя генерального прокурора Республики Армения

Заместитель генерального прокурора Армении, государственный советник юстиции второго класса Армен Арутюнян освобожден с должности по собственному заявлению. Об этом в беседе с Арменпресс сказала начальник управления общественных связей генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

«Армен Арутюнян освобожден с должности в связи с выходом на пенсию и согласно своему собственному заявлению», - сказала Хачатрян.

Армен Арутюнян занимал должность заместителя генерального прокурора Республики Армения с 13 января 2015 года.