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Госсовет Турции вернул статус мечети собору святой Софии в Стамбуле

Госсовет Турции вернул статус мечети собору святой Софии в Стамбуле

Государственный совет Турции - высший суд по административным делам - в пятницу отменил решение правительства от 1934 года, которое дало собору Святой Софии в Стамбуле статус музея, сообщает издание "Сабах".

Таким образом, отмечает издание, это судебное постановление открывает путь к превращению этого музейного памятника в мечеть,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

 


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