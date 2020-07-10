Госсовет Турции вернул статус мечети собору святой Софии в Стамбуле

Государственный совет Турции - высший суд по административным делам - в пятницу отменил решение правительства от 1934 года, которое дало собору Святой Софии в Стамбуле статус музея, сообщает издание "Сабах".

Таким образом, отмечает издание, это судебное постановление открывает путь к превращению этого музейного памятника в мечеть,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.