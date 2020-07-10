Германия направит в Армению группу медработников

Международный поисково-спасательный центр (ISAR) Германии отправит группу медицинских работников в Армению. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу посольства Германии в Армении в Facebook.

«Помощь Армении: благодаря сотрудничеству между Европейским союзом, Германией и Арменией Международный поисково-спасательный центр (ISAR) Германии в ближайшее время направит группу медицинских работников в Армению», - сообщило посольство.

Группа будет состоять из врачей, медсестер и специалистов по чрезвычайным ситуациям и присоединится к борьбе с Covid-19 в Армении.