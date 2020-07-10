В Италии не исключили продление режима ЧС из-за коронавируса

Премьер Италии Джузеппе Конте предупредил, что в стране могут продлить режим ЧС из-за пандемии коронавируса, срок которого истекает 31 июля, сообщают европейские СМИ.

Выступая в Венеции, Конте отметил, что "возможное продление будет просто означать, что мы располагаем возможностью продолжать меры" для борьбы с распространением инфекции,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В конце января в Италии на полгода ввели режим ЧС после того, как у двух туристов из Китая выявили положительный результат на коронавирус.

В Италии за время пандемии зарегистрировано 242 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 34 тыс. человек умерли.