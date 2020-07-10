Трамп раскритиковал дистанционное обучение

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал открыть школы к предстоящему учебному году и раскритиковал дистанционное обучение, назвав его "ужасным" по сравнению с очной формой,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Теперь, когда мы стали свидетелями этого в больших масштабах и знаем об этом не понаслышке, виртуальное обучение оказалось ужасным по сравнению с обучением в школе или в кампусе. Их вообще нельзя сравнивать! Школы должны быть открыты осенью. Если они не откроются, тогда почему федеральное правительство будет давать финансирование? Оно его не будет давать!" - написал Трамп в Twitter.

Школы закрылись практически по всей территории США в марте, и подавляющее большинство так и осталось закрытыми до конца учебного года. Будут ли открыты заведения к новому учебному году или будет продолжено дистанционное обучение, пока неизвестно. Решение об открытии школьных зданий в государственной системе образования принимается на уровне округов отдельных штатов. Частные школы и вузы принимают решение самостоятельно, но также должны действовать в рамках действующих правил и требований штатов. Во вторник Трамп заявил, что будет оказывать давление на губернаторов по вопросу открытия школ.